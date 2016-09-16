Подстрекатель к убийству главы сети Spar приговорен к 4 годам колонии

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КИРОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил директора департамента комплексной безопасности кировской компании к 4 годам колонии за подстрекательство к убийству гендиректора сети супермаркетов Spar, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору департамента комплексной безопасности "Лакмин", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, в июне-августе 2015 года по указанию директора "Лакмин" осужденный согласился найти киллера для убийства руководителя конкурирующей компании ООО "Спар Тула".
Знакомый осужденного, пообещав найти исполнителя преступления за вознаграждение в 3 млн. рублей, обратился в полицию и рассказал о готовящемся преступлении.
Девятого февраля 2016 года сотрудниками правоохранительных органов в Туле было инсценировано убийство руководителя "Спар Тула". 11 и 12 февраля директор "Лакмин" и подстрекатель были задержаны на территории Московской области.