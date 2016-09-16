В Подмосковье полиция выявила нелегальный цех по производству одежды

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции подмосковного города Егорьевска совместно с участковыми уполномоченными выявили подпольный цех по производству одежды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.
Как рассказали в главке, нелегальное производство располагалось в одном из складских помещений в Реутове, где верхнюю одежду шили более 60 иностранных граждан из стран Юго-Восточной Азии.
"Все работающие на производстве иностранцы не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и незаконно находились на территории России. В ходе осмотра цеха полицейские изъяли готовую продукцию и 50 единиц профессионального швейного оборудования", - сказали в пресс-службе.
Проводятся оперативные мероприятия по установлению организатора подпольного производства, а также решается вопрос о выдворении задержанных мигрантов за пределы РФ.