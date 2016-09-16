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Более 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Замбии

Происшествия
16 сентября, 16:48 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 16, сентября. /ТАСС
По данным полиции, водитель автобуса, перевозившего 69 пассажиров, не справился с управлением на повороте, в результате чего машина перевернулась
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ПРЕТОРИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Авария с участием автобуса стала сегодня причиной гибели 24 человек в городе Серендже на севере Замбии. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По данным полиции, водитель автобуса, перевозившего 69 пассажиров, не справился с управлением на повороте, в результате чего машина перевернулась. 21 человек погиб на месте.

После ДТП на месте происшествия произошла еще одна авария. Проезжавший мимо грузовик врезался в автомобили дорожной полиции и спасательной службы, стоявшие на дороге рядом с перевернувшимся автобусом. Погибли три сотрудника этих ведомств.

Дороги в Замбии находятся в крайне плачевном состоянии, поэтому передвижение по ним на большой скорости оказывается смертельно опасным.

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