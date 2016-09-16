Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полковник Захарченко к 20 сентября будет переведен в СИЗО

Происшествия
16 сентября, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Как рассказал адвокат Захарченко, его подзащитный намерен на заседании в Мосгорсуде выступить с речью, и рассказать, кто, по его мнению, стоит за его уголовным делом
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, еще находится в изоляторе временного содержания на Петровке 38.

Смотрите также
Дмитрий Захарченко
Настоящий полковник. Что можно купить на деньги, приписываемые Захарченко

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Лебедевич.

"Захарченко еще находится в изоляторе временного содержания на Петровке. До вторника, 20 сентября, он будет переведен в СИЗО", - сказал адвокат.

Защитник пояснил, что Захарченко намерен на заседании в Мосгорсуде, где будет рассматриваться жалоба на его арест, выступить с речью, и рассказать, кто, по его мнению, стоит за его уголовным делом.

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко. При обыске в квартире его сестры было изъято более 120 млн долларов и 2 млн евро. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным источника, обвиняемый, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно- разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как отметил источник, найденная при обыске валюта на 8,5 млрд рублей является частью похищенных у банка денег.

Защита Захарченко утверждает, что он не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам адвоката, Марчукову его подзащитный знал, но об обысках не предупреждал и дело не расследовал.

Смотрите также

Источник рассказал, что семья Захарченко не скрывалась от следствия
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
Источник сообщил о возможных новых фигурантах в деле Захарченко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Коррупционные скандалы
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин отверг возражения Украины по поводу председательства РФ в СНГ
2
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
3
Бах призвал РФ помочь остановить хакеров, раскрывающих данные о здоровье олимпийцев
4
S&P повысило прогноз по рейтингу России до "стабильного"
5
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
6
ФИФА попросила РФС разъяснить данные доклада Макларена
7
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
Темы дня
Реклама