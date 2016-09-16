Полковник Захарченко к 20 сентября будет переведен в СИЗО

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, еще находится в изоляторе временного содержания на Петровке 38.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Лебедевич.

"Захарченко еще находится в изоляторе временного содержания на Петровке. До вторника, 20 сентября, он будет переведен в СИЗО", - сказал адвокат.

Защитник пояснил, что Захарченко намерен на заседании в Мосгорсуде, где будет рассматриваться жалоба на его арест, выступить с речью, и рассказать, кто, по его мнению, стоит за его уголовным делом.

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко. При обыске в квартире его сестры было изъято более 120 млн долларов и 2 млн евро. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным источника, обвиняемый, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно- разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как отметил источник, найденная при обыске валюта на 8,5 млрд рублей является частью похищенных у банка денег.

Защита Захарченко утверждает, что он не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам адвоката, Марчукову его подзащитный знал, но об обысках не предупреждал и дело не расследовал.