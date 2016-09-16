Суд арестовал двух сотрудников ФСБ, подозреваемых в мошенничестве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца сотрудника УФСБ по Москве и области Карена Краюхина и бывшего сотрудника этого управления Владислава Новикова, подозреваемых в мошенничестве на 5 млн рублей. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Краюхина и Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 ноября включительно", - огласил судья постановление в отношении каждого из задержанных.

Защита намерена обжаловать это решение.

Доводы сторон

В ходатайстве следователь просил арестовать подозреваемых, которые, по оперативным данным, могут скрыться, а также попытаться оказать давление на свидетелей и потерпевшего. "В связи с их знаниями оперативно-разыскных мероприятий Новиков и Краюхин могут повлиять на ход следственных действий. Например, уничтожить вещественные доказательства по делу, в частности уничтожить денежные средства, о которых идет речь в заявлении потерпевшего", - сказал следователь.

Кроме того, следователь приобщил к делу письменное заявление из ФСБ России, в котором говорится, что со стороны подозреваемых в отношении потерпевшего - юриста компании Esta construction Валериана Кочергина - поступали угрозы о расправе, если он потребует деньги обратно.

Военный прокурор поддержал доводы следствия.

В свою очередь защита подозреваемых просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат Новикова Дагир Хасавов попросил суд отпустить его подзащитного под залог в 300 тысяч рублей, которые готова внести мать подозреваемого.

Хасавов также отметил, что данное уголовное дело не имеет никакого отношения к его подзащитному и полностью сфабриковано.

"Дело сфабриковано. Сначала потерпевший утверждал, что деньги принадлежат турецкой компании, чьи интересы он представляет, а на очной ставке Кочергин сказал, что 5 млн рублей - его личные сбережения", - сказал Хасавов.

В чем подозреваются

По данным следствия, в результате проведенной в марте этого года сотрудниками столичного УФМС проверки строительной площадки ООО "Esta construction" возбуждено административное производство в связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства. После этого юрист компании Валериан Кочергин обратился к Новикову и Краюхину, с которыми был в приятельских отношениях, с просьбой перевести административное взыскание с юридического лица на должностное лицо компании. В этом случае сумма наложенного штрафа сократится с 37,6 млн. рублей до 100 тысяч.

Как считает следствие, Новиков и Краюхин попросили за свое содействие 5 млн рублей, при этом никакой возможности освободить Esta construction от административной ответственности они не имели.

Адвокат отметил, что судьба якобы полученных от Кочергина 5 млн рублей до сих пор не известна, деньги не найдены. По словам Хасавова, следствие провело обыск в квартире его подзащитного, в результате которого ничего не было обнаружено. Новиков и Краюхин были задержаны накануне, первый у себя дома, второй в рабочем кабинете. Свою вину они не признают.