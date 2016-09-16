Полиция опровергла сообщение СМИ о захвате заложников в "Сокольниках"

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полиция Москвы опровергла сообщение некоторых СМИ о захвате заложников в павильоне парка "Сокольники" на востоке города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Ранее ряд СМИ сообщил о захвате заложников в одном из павильонов в парке "Сокольники".
"Сегодня около 23:00 мск в службу "02" поступило сообщение от неизвестного о том, что якобы пьяный гражданин взял в заложники людей в парке на востоке Москвы. При проверке, которую провели сотрудники полиции, данная информация не подтвердилась. Полиция принимает меры для установления и задержания звонившего", - сказали в пресс-службе.