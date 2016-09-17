Авария на трубопроводе грозит острым дефицитом горючего на Восточном побережье США

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Авария на участке трубопровода Colonial Pipeline в американском штате Алабама угрожает привести к острому дефициту горючего на Восточном побережье США. Как сообщила в пятницу телекомпания СNN, возобновить прокачку по магистрали удастся только на следующей неделе.

Согласно ее сведениям, одноименная компания-оператор трубопровода обеспечивает каждый день бензином 50 млн владельцев автомобилей на Восточном побережье. Первыми нехватку горючего ощутят на себе жители штатов Джорджия, Алабама, Теннесси, Северная и Южная Каролина. В Алабаме и Джорджии в этой связи уже введен режим чрезвычайной ситуации, уточняет СNN. В компании Colonial Pipeline заявили, что считают ЧП "не менее значимым, чем стихийное бедствие".

Трубопровод проложен от города Хьюстон (штат Техас) в Нью-Йорк (одноименный штат). Авария произошла 9 сентября в округе Шелби (штат Алабама). В результате в землю вылилось более 946 тысяч кубометров горючего. Причина утечки до сих пор не установлена.