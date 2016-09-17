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Возлюбленный дочери Уитни Хьюстон был признан виновным в неуважении к суду

Происшествия
17 сентября, 3:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Николас Гордон не приходил на слушания, где разбирался вопрос о его возможной причастности к смерти девушки
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© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Николас Гордон, который являлся возлюбленным дочери американской певицы Уитни Хьюстон - Бобби Кристины Браун, - был признан виновным в неуважении к суду, так как не приходил на слушания, где разбирался вопрос о его возможной причастности к смерти девушки. Постановление вынес в пятницу Верховный суд округа Фултон (штат Джорджия).

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В отношении возлюбленного дочери Уитни Хьюстон выдвинуты дополнительные обвинения

Кристина Браун 31 января 2015 года была доставлена в больницу Атланты (штат Джорджия) после того, как Гордон и общий друг молодых людей обнаружили ее дома в наполненной водой ванне в бессознательном состоянии, она лежала лицом вниз и не дышала. Девушку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких, однако спустя примерно шесть месяцев она, несмотря на усилия врачей, скончалась. Патологоанатомы так и не смогли определить, была ли смерть насильственной, они пришли к выводу, что девушка употребляла наркотики, алкоголь и успокоительные препараты и скончалась вследствие утопления и интоксикации.

Родственники и душеприказчики девушки обвинили Гордона в том, что он мог иметь отношение к смерти девушки, так как якобы дал ей наркотики, и потребовали от него выплаты 50 млн долларов. Кроме того, в иске утверждалось, что он снимал деньги со счета Кристины Браун, когда она была в коме, и присвоил принадлежавшие ей ценные вещи. Между тем, уголовных обвинений в убийстве дочери певицы молодому человеку не предъявляли. Гордон не пришел на судебные слушания по делу и не прислал своего адвоката.

В связи с этим судья Ти Джексон Бедфорд признал молодого человека виновным в неуважении к суду, Гордон автоматически проиграл дело. Придется ли ему выплачивать какие-то средства и если да, то в каком объеме, решат присяжные. Молодой человек имеет право подать апелляцию на это постановление.

Мать Бобби Кристины Браун - Уитни Хьюстон - шестикратная обладательница премии "Грэмми" скончалась в феврале 2012 года в Лос-Анджелесе. 48-летняя певица была найдена мертвой в ванне в своем гостиничном номере. По данным следствия, она скончалась от острой сердечной недостаточности после употребления кокаина.

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