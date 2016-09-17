Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Курильских островов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи центральных Курильских островов в Сахалинской области, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

По его данным, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

"Магнитуда в эпицентре составила 5,0, глубина залегания очага - 8 км. Расстояние до города Северо-Курильск 250 км, до Петропавловска-Камчатского 530 км", - сказал ученый.

Землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.