Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Курильских островов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи центральных Курильских островов в Сахалинской области, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
По его данным, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
"Магнитуда в эпицентре составила 5,0, глубина залегания очага - 8 км. Расстояние до города Северо-Курильск 250 км, до Петропавловска-Камчатского 530 км", - сказал ученый.
Землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.