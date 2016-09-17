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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

Происшествия
17 сентября, 5:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, сентября. /ТАСС
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало
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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 48 км к северо-западу от города Джаяпура у северного побережья острова Новая Гвинея. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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