Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 48 км к северо-западу от города Джаяпура у северного побережья острова Новая Гвинея. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.