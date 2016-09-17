Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Вануату

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 7 км к северо-востоку от города Норсап, очаг стихии залегал на глубине 36,8 км.

Данных о пострадавших, разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало.