Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Вануату

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 7 км к северо-востоку от города Норсап, очаг стихии залегал на глубине 36,8 км.
Данных о пострадавших, разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало.