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Тайфун "Малакас" приближается к побережью КНР

Происшествия
17 сентября, 8:04 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Как ожидается, ураган достигнет берегов провинций Гуандун и Фуцзянь в ночь с субботы на воскресенье
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ПЕКИН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Тихоокеанский тайфун "Малакас" приближается к восточному побережью Китая. Об этом говорится в уведомлении Государственного метеорологического центра.

Как ожидается, ураган достигнет берегов провинций Гуандун и Фуцзянь в ночь с субботы на воскресенье. В эпицентре стихии в настоящее время фиксируется скорость ветра до 18 км в час, а высота волн в диапазоне от семи до 11 метров.

Тайфун "Малакас" пришел к китайским берегам вслед за ураганом "Меранти", бушевавшим в южных и восточных провинциях КНР в течение недели. По предварительным данным, в результате удара стихии погибли 14 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.

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