По факту дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы возбуждено дело

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту дорожного конфликта на Кутузовском проспекте Москвы, в результате которого пострадал водитель автомобиля Toyota. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Ранее сообщалось, что накануне около 13:00 мск неизвестный на автомобиле Porsche Cayenne в ходе дорожного конфликта несколько раз выстрелил в своего оппонента, после чего скрылся. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями из травматического оружия был госпитализирован. Автомобиль злоумышленника был объявлен в розыск.

"По факту причинения ранения из травматического оружия полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Проводятся мероприятия для установления личности злоумышленника и его задержания", - сказали в пресс-службе. В главке отметили, что это не первое применение травматического оружия в ходе дорожных конфликтов в Москве. Некоторые из инцидентов приводили к смертельным случаям.