Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве

Происшествия
17 сентября, 10:50 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 17, сентября. /ТАСС
Детей нашли вместе с отцом, мужчина задержан сотрудниками полиции
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Дети, похищенные из школы в Тульской области, живы и найдены в Москве вместе с отцом. Мужчина задержан утром сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщили в УМВД по Тульской области.

"Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, их отец задержан", - сообщили ТАСС в пресс-службе. Мотив похищения детей не уточняется.

Смотрите также

Почти 1,4 тыс. детей пропали без вести в Москве за 2015 год
СК: жертвами преступлений в России ежегодно становятся 14 тыс. детей

Ранее следователи обнаружили автомобиль "Соболь", в котором 15 сентября в поселке Рассвет Тульской области двоих мальчиков увезли с территории школы. Выяснилось, что позже детей пересадили в другой автомобиль и вывезли за пределы региона.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве
2
Прощай, оружие: во Франции распродадут военную технику времен Второй мировой войны
3
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
4
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
5
Оппозиция выгнала спецназ США из города на севере Сирии и обстреляла его
6
Премьер Украины: правоохранители будут охранять посольство РФ 18 сентября в штатном режиме
7
Суд арестовал двух сотрудников ФСБ, подозреваемых в мошенничестве
Темы дня
Реклама