Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве

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ТУЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Дети, похищенные из школы в Тульской области, живы и найдены в Москве вместе с отцом. Мужчина задержан утром сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщили в УМВД по Тульской области.
"Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, их отец задержан", - сообщили ТАСС в пресс-службе. Мотив похищения детей не уточняется.
Ранее следователи обнаружили автомобиль "Соболь", в котором 15 сентября в поселке Рассвет Тульской области двоих мальчиков увезли с территории школы. Выяснилось, что позже детей пересадили в другой автомобиль и вывезли за пределы региона.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних").