Превысившие полномочия в КБР полицейские больше не работают в органах МВД

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НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Двое полицейских, которых будут судить за то, что они заставили человека собирать коноплю в Кабардино-Балкарии (КБР), больше не работают в органах МВД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОМВД России по Терскому району в связи с расследованием уголовного дела о превышении полномочий в отношении двух сотрудников ведомства.
"В настоящее время эти сотрудники не проходят службу в правоохранительных органах. В случае установления их вины в суде, они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", - сообщил представитель пресс-службы.
Как ранее сообщили в Генпрокуратуре РФ, прокуратура Кабардино-Балкарии направила в Терский районный суд КБР уголовное дело в отношении участковых уполномоченных Бориса Хабитова и Алима Белгарова. Они обвиняются по двум статьям УК РФ: "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог".
Как полагает следствие, обвиняемые убедили одного из жителей селения Урожайное Терского района, что у них находится заявление о покушении им на изнасилование несовершеннолетней девушки. "После этого сотрудники полиции пообещали освободить мужчину от ответственности, если он признается в незаконном обороте наркотических средств, которого он также не совершал", - сообщили в ведомстве.
Мужчина вынужден был согласиться. "Хабитов и Белгаров отвезли его в поле и заставили собирать дикорастущую коноплю. Затем в участковом пункте полиции ОМВД России по Терскому району они составили протокол об изъятии у гражданина наркотического средства, указав ложные сведения об участии при этом понятых", - сообщили в ведомстве.