Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Превысившие полномочия в КБР полицейские больше не работают в органах МВД

Происшествия
17 сентября, 12:10 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 17, сентября. /ТАСС
Бывших стражей правопорядка будут судить за то, что они заставляли человека собирать коноплю
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Двое полицейских, которых будут судить за то, что они заставили человека собирать коноплю в Кабардино-Балкарии (КБР), больше не работают в органах МВД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОМВД России по Терскому району в связи с расследованием уголовного дела о превышении полномочий в отношении двух сотрудников ведомства.

"В настоящее время эти сотрудники не проходят службу в правоохранительных органах. В случае установления их вины в суде, они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", - сообщил представитель пресс-службы.

Как ранее сообщили в Генпрокуратуре РФ, прокуратура Кабардино-Балкарии направила в Терский районный суд КБР уголовное дело в отношении участковых уполномоченных Бориса Хабитова и Алима Белгарова. Они обвиняются по двум статьям УК РФ: "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог".

Как полагает следствие, обвиняемые убедили одного из жителей селения Урожайное Терского района, что у них находится заявление о покушении им на изнасилование несовершеннолетней девушки. "После этого сотрудники полиции пообещали освободить мужчину от ответственности, если он признается в незаконном обороте наркотических средств, которого он также не совершал", - сообщили в ведомстве.

Мужчина вынужден был согласиться. "Хабитов и Белгаров отвезли его в поле и заставили собирать дикорастущую коноплю. Затем в участковом пункте полиции ОМВД России по Терскому району они составили протокол об изъятии у гражданина наркотического средства, указав ложные сведения об участии при этом понятых", - сообщили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве
2
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
3
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
4
Путин: США хотят сохранить боевой потенциал оппозиционных сил в Сирии
5
Почти 1,4 тыс. детей пропали без вести в Москве за 2015 год
6
Порошенко ждут на допрос в Генпрокуратуру Украины сразу после его возвращения из ООН
7
Оппозиция выгнала спецназ США из города на севере Сирии и обстреляла его
Темы дня
Реклама