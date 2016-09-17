Свердловская прокуратура проводит проверку в связи с возможным отравлением курсантов МВД

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с вероятным отравлением курсантов Уральского юридического института Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе областной прокуратуры.
"Сегодня утром поступило сообщение о возможном массовом отравлении курсантов ведомственного вуза МВД. Курсанты жаловались на рвоту, недомогание и боль в животе. 19 человек доставлены в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию непонятного происхождения, еще 35 курсантов остаются под наблюдением врачей. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры выяснят, соблюдали ли нормы санитарно- эпидемиологического законодательства сотрудники пищеблока, будут проверены договоры поставки продуктов, проведены необходимые анализы и опрошен персонал столовой, отметили в прессслужбе.