СМИ: пассажирский поезд в США эвакуирован из-за вооруженного мужчины

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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Пассажиры поезда компании Amtrak были эвакуированы из-за вооруженного мужчины, забаррикадировавшегося в поезде недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.
"Все 187 пассажиров и пять членов поездной бригады эвакуированы. Поезд остается на станции Чатсворт", - заявил телеканалу представитель компании "Амтрак".
Сообщается, что полиция оцепила поезд, мужчина остается забаррикадированным, с ним работает группа переговорщиков.
Инцидент произошел в пятницу вечером в 18:19 по местному времени (4:19 мск). Пассажиры сообщили о вооруженном мужчине, забаррикадировавшимся в поезде. Ранее сообщалось, что мужчина, предположительно, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или душевного расстройства.
Происшествие вызвало задержку поездов по всей линии.