СМИ: пассажирский поезд в США эвакуирован из-за вооруженного мужчины

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Пассажиры поезда компании Amtrak были эвакуированы из-за вооруженного мужчины, забаррикадировавшегося в поезде недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.

"Все 187 пассажиров и пять членов поездной бригады эвакуированы. Поезд остается на станции Чатсворт", - заявил телеканалу представитель компании "Амтрак".

Сообщается, что полиция оцепила поезд, мужчина остается забаррикадированным, с ним работает группа переговорщиков.

Инцидент произошел в пятницу вечером в 18:19 по местному времени (4:19 мск). Пассажиры сообщили о вооруженном мужчине, забаррикадировавшимся в поезде. Ранее сообщалось, что мужчина, предположительно, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или душевного расстройства.

Происшествие вызвало задержку поездов по всей линии.