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Родственникам священника Грозовского не сообщали о его этапировании в Санкт-Петербург

Происшествия
17 сентября, 13:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, сентября. /ТАСС
В петербургских СМИ в субботу появилась информация, что утром он был доставлен в следственный изолятор "Кресты"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Родственникам обвиняемого в педофилии священника Глеба Грозовского официально не сообщали о его этапировании в Санкт-Петербург для завершения следствия. Об этом ТАСС сообщила его сестра Любовь Грозовская. В петербургских СМИ в субботу появилась информация, что утром он был доставлен в следственный изолятор "Кресты".

"Есть информация, что он находится в "Крестах" в Петербурге, но какого-либо подтверждения у нас нет", - сказала она.

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Священник Глеб Грозовский (в центре)
Источник: следователи допросят Грозовского в Петербурге в ближайшие дни

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что экстрадированный из Израиля священник будет доставлен из Москвы в Петербург в субботу, 17 сентября.

Пресс-службы управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области и Главного следственного управлением (ГСУ) СК по Санкт-Петербургу, которое ведет расследование, сегодня недоступны для комментариев. Накануне в ГСУ сообщили, что следователя, ведущего дело, о доставке Грозовского пока не уведомляли. Как ожидается, в ближайшие дни после этапирования в Петербург Грозовский будет допрошен, ему будет предъявлено обвинение.

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия, считает следствие, были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он являлся настоятелем храма Святого мученика Иоанна Воина. Всего, по данным СК, его жертвами стали три школьницы.

Грозовский скрылся от уголовного преследования и в октябре 2013 года был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года в связи с установлением местонахождения Грозовского на территории Израиля Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен в сентябре 2016 года. На прошлой неделе священника в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры и ФСИН доставили в Москву.

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