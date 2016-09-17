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На западе Москвы в ДТП пострадали два пассажира маршрутки

Происшествия
17 сентября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Столкновение маршрутного такси №818 с легковым автомобилем произошло на пересечении Можайского шоссе с Рябиновой улицей, пострадавшие госпитализированы
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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Два пассажира маршрутного такси пострадали в результате столкновения с легковым автомобилем на Можайском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Столкновение маршрутного такси №818 с легковым автомобилем произошло на пересечении Можайского шоссе с Рябиновой улицей. В аварии пострадали два пассажира маршрутки, которые направлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину столкновения.

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