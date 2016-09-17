На западе Москвы в ДТП пострадали два пассажира маршрутки

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Два пассажира маршрутного такси пострадали в результате столкновения с легковым автомобилем на Можайском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Столкновение маршрутного такси №818 с легковым автомобилем произошло на пересечении Можайского шоссе с Рябиновой улицей. В аварии пострадали два пассажира маршрутки, которые направлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину столкновения.