На Яворовском полигоне во Львовской области во время учений погиб военный

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Военный погиб в ночь на субботу во время учений на Яворовском полигоне во Львовской области. Об этом сообщил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец.

"Вчера около 21 часа в военную прокуратуру поступило сообщение от командования военной части о гибели военного во время учебных стрельб", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина". - Было установлено, что во время проведения ночных стрельб на боевых машинах пехоты (БМП) один и военнослужащих открыл огонь и попал в БМП, где также находились военнослужащие по контракту".

Савинец уточнил, что военный погиб на месте. "Проводятся следственные действия, дело внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье "Неаккуратное обращение с оружием, что привело к смерти", - добавил он.