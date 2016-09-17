Самолет AirBaltic совершил аварийную посадку в Риге из-за проблем с шасси

РИГА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic, выполнявший полет по маршруту Рига - Цюрих, совершил аварийную посадку в международном аэропорту латвийской столицы. Как сообщил вице-президент по корпоративным коммуникациям авиаперевозчика Янис Ванагс, после взлета у лайнера была выявлена неполадка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

"Согласно первоначальной информации, после вылета из Риги была констатирована проблема с передним шасси, и экипаж AirBaltic принял решение вернуться в рижский аэропорт и, строго соблюдая все меры безопасности по установленной процедуре, совершил посадку в условиях повышенных мер безопасности", - сказал Ванагс местному информационному агентству LETA.

На борту лайнера находились 63 пассажира, в том числе трое детей, а также четыре члена экипажа.

Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, самолеты в настоящее время направляют на посадку в другие аэропорты. Несколько рейсов из рижского аэропорта было отменено.