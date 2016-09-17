В Саратовской области перевернулся микроавтобус

САРАТОВ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Пассажирский микроавтобус перевернулся под Калининском в Саратовской области, пострадали восемь человек, жертв нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В 08:45 на трассе "Каспий" в 7 км от райцентра Калининск Саратовской области перевернулся микроавтобус Toyota, ехавший из Москвы. В нем находились семеро пассажиров и водитель. ДТП обошлось без жертв, но все его участники получили травмы, и сейчас ими занимаются медики", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем, сообщили в главке.