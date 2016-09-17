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Полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка на Урале

Происшествия
17 сентября, 16:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, сентября. /ТАСС
Как подчеркнули в пресс-службе свердловской полиции, нападение на офис финансово-кредитного учреждения было раскрыто в кратчайшие сроки
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Сыщики в Екатеринбурге задержали подозреваемого в ограблении одного из банков. Нападение на офис финансово-кредитного учреждения было раскрыто в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе свердловской полиции.

"Преступление было совершено вечером 14 сентября. Неизвестный в медицинской маске вошел в помещение банка и вынудил персонал угрозами передать ему наличные деньги в иностранной валюте. Ущерб составил более полутора миллионов рублей в иностранной валюте", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что сыщикам уголовного розыска удалось уже через два дня установить личность и задержать подозреваемого. "Им оказался нигде не работающий иностранец 1995 года рождения. С его слов, он прибыл в Екатеринбург два месяца назад из государства - члена СНГ, уроженцем которого он является. Молодой человек пояснил, что не смог в России устроиться на работу, хотя имеет высшее образование. Он рассказал, что наделал долгов еще по прежнему месту жительства, а средства к существованию закончились", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что часть похищенных денег злоумышленник потратил, в том числе, на погашение задолженностей, оплату съемной квартиры и одежду. Мужчина признал свою вину. "В настоящее время следственным подразделением отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ ("Разбой в особо крупном размере"), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

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