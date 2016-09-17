Крупный подпольный цех по производству алкоголя обнаружен на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ обнаружили подпольный цех по производству алкоголя в городе Тавде на севере Свердловской области. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах региона.
"Цех был обнаружен на территории одного из кафе. В нем найдено несколько десятков тысяч бутылок со спиртным, а также стеклотара в заводской упаковке, поддельные акцизные марки, этикетки, крышки и коробки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нелегальный алкоголь уже был готов для розничной продажи. "В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту производства контрафактной продукции", - добавил источник.
В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области ТАСС получить оперативный комментарий не удалось. "Вся информация уточняется. Более подробный комментарий будет дан позже", - отметили в ведомстве.