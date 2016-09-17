Число жертв тайфуна "Меранти" в Китае возросло до 28

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ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Число жертв мощного тайфуна "Меранти" в Восточном Китае возросло до 28, без вести пропавшими числятся 15 человек. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
В провинции Фуцзянь жертвами стихии стали 18 человек, еще десять погибли в Чжэцзяне.
По данным агентства, прямой экономический ущерб для провинции Фуцзянь также возрос и оценивается в 16,9 млрд юаней ($2,6 млрд). Ранее сообщалось, что местная администрация выделила 60 млн юаней ($8,8 млн) на помощь пострадавшим от удара стихии.
В провинции Чжэцзян тайфун разрушил более 900 домов, в зоне стихии оказались 1,5 млн жителей провинции.
"Меранти" обрушился на материковый Китай в четверг, выйдя на сушу в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь). Скорость ветра в его эпицентре достигала 48 метров в секунду. Тайфун стал сильнейшим в регионе с начала метеонаблюдений в 1949 году.