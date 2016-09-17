Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП под Тулой

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ТУЛА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Три человека погибли и четверо ранены в ДТП, произошедшем около 15:00 мск на 84-м км автодороги "Калуга - Тула", сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
"На трассе в районе деревни Алешня произошло столкновение легковых автомобилей Opel и BMW. По предварительным данным, три человека погибли, четыре пострадали. Среди погибших семимесячный ребенок", - сказали в пресс-службе.
На месте работают оперативные группы, выясняются обстоятельства произошедшего.
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