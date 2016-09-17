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Французская полиция оцепила квартал в центре Парижа по ложной тревоге

Происшествия
17 сентября, 18:09 дата обновления: 17 сентября, 18:32 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Пока не уточняется, что стало причиной сигнала об опасности
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ПАРИЖ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Спецподразделения французской полиции оцепили сегодня целый квартал в I округе Парижа в связи с поступившим сигналом об опасности. Как сообщили в префектуре французской столицы, тревога оказалась ложной.

"Поступил сигнал. На место были направлены сотрудники сил безопасности, - пояснили в префектуре. - После тщательной проверки было установлено, что никакой опасности больше нет. Операция закончена".

Пока не уточняется, что стало причиной тревоги в центре Парижа. Между тем, по данным очевидцев, силы полиции были сосредоточены вокруг здания церкви Сен-Лье-Сен-Жиль.

Во Франции в настоящее время проходят Дни национального наследия, и большинство культурных и исторических памятников открыты для свободного доступа. Все желающие могут попасть даже в Елисейский дворец и резиденцию главы правительства. В этой связи правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности.

С ноября 2015 года во Франции действует режим чрезвычайного положения из-за высокой террористической угрозы.

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