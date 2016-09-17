В Нью-Джерси рядом с местом проведения марафона сработало взрывное устройство

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Самодельное взрывное устройство сработало рядом с местом проведения благотворительного марафона, который должен был пройти в городе Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, устройство, собранное из обрезков железной трубы и взрывчатки, было помещено в мусорный бак, находившийся рядом с трассой, по которой должен был проходить пробег. Оно сработало примерно в 09:30 по местному времени (16:30 мск). Пострадавших при взрыве нет, материального ущерба ближайшим строениям также не нанесено.

По данным NBC, неподалеку от места взрыва был также обнаружен подозрительный сверток, его осматривает команда саперов. В целях предосторожности объявлена эвакуация близлежащих домов.

Всего в забеге, который впоследствии пришлось отменить, должны были принять участие около пяти тысяч человек. После инцидента полиция перекрыла место происшествия и близлежащие улицы. К расследованию подключилось ФБР.