В Ростове-на-Дону в ДТП с участием маршрутки погиб один человек погиб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Один человек погиб, еще 10 пострадали при столкновении легковой иномарки и маршрутного такси в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел в микрорайоне Александровка. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Galant выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку.

"В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Galant от полученных травм скончался на месте происшествия, 10 пассажиров маршрутного транспортного средства с травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Всего в маршрутном транспортном средстве находились 26 пассажиров.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка.