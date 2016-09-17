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Инцидент в аэропорту Риги привел к отмене 16 рейсов

Происшествия
17 сентября, 21:53 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов
Сумма ущерба пока не подсчитана, отметил он, уточнив, что ущерб аэропорта "Рига" возместят страховые компании
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РИГА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Инцидент в международном аэропорту Риги, где сегодня совершил аварийную посадку самолет латвийской авиакомпании AirBaltic, нарушил планы 1351 пассажира авиаперевозчика. Об этом на специально созванной пресс-конференции заявил исполнительный директор AirBaltic Мартин Гаусс.

Как он пояснил, в общей сложности из-за инцидента было отменено 16 рейсов AirBaltic, еще девять перенаправили в аэропорты Каунаса и Таллина. Сумма ущерба пока не подсчитана, отметил он, уточнив, что ущерб аэропорта "Рига" возместят страховые компании.

Утром самолет канадского производства Bombardier Q400 NextGen, выполнявший полет по маршруту Рига - Цюрих, совершил аварийную посадку в аэропорту латвийской столицы.

"Согласно первоначальной информации, после вылета из Риги была констатирована проблема с передним шасси, и экипаж AirBaltic принял решение вернуться в рижский аэропорт и, строго соблюдая все меры безопасности по установленной процедуре, совершил посадку в условиях повышенных мер безопасности", - сказал вице-президент по корпоративным коммуникациям авиаперевозчика Янис Ванагс.

На борту лайнера находились 63 пассажира, в том числе трое детей, а также четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал. В настоящий момент аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

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