Инцидент в аэропорту Риги привел к отмене 16 рейсов

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РИГА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Инцидент в международном аэропорту Риги, где сегодня совершил аварийную посадку самолет латвийской авиакомпании AirBaltic, нарушил планы 1351 пассажира авиаперевозчика. Об этом на специально созванной пресс-конференции заявил исполнительный директор AirBaltic Мартин Гаусс.
Как он пояснил, в общей сложности из-за инцидента было отменено 16 рейсов AirBaltic, еще девять перенаправили в аэропорты Каунаса и Таллина. Сумма ущерба пока не подсчитана, отметил он, уточнив, что ущерб аэропорта "Рига" возместят страховые компании.
Утром самолет канадского производства Bombardier Q400 NextGen, выполнявший полет по маршруту Рига - Цюрих, совершил аварийную посадку в аэропорту латвийской столицы.
"Согласно первоначальной информации, после вылета из Риги была констатирована проблема с передним шасси, и экипаж AirBaltic принял решение вернуться в рижский аэропорт и, строго соблюдая все меры безопасности по установленной процедуре, совершил посадку в условиях повышенных мер безопасности", - сказал вице-президент по корпоративным коммуникациям авиаперевозчика Янис Ванагс.
На борту лайнера находились 63 пассажира, в том числе трое детей, а также четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал. В настоящий момент аэропорт возобновил работу в штатном режиме.