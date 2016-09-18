СМИ: два человека пострадали при стрельбе в торговом центре в Канаде

ОТТАВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Два человека, в том числе полицейский, пострадали при стрельбе в торговом центре канадского Калгари (провинция Альберта). Об этом в субботу сообщила Calgary Herald

По ее данным, пострадавшие госпитализированы. Полицейский находится в стабильном состоянии, второй пострадавший - в тяжелом. В район ЧП стянуты значительные силы полиции.

О том, кто открыл стрельбу, пока не сообщается. Полиция никого не задержала. Очевидцы сообщили, что через торговый центр пробежал мужчина с мачете.