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СМИ: два человека пострадали при стрельбе в торговом центре в Канаде

Происшествия
18 сентября, 1:19 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Полиция никого не задержала. Очевидцы сообщили, что через торговый центр пробежал мужчина с мачете
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©  EPA/WARREN TODA, архив

ОТТАВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Два человека, в том числе полицейский, пострадали при стрельбе в торговом центре канадского Калгари (провинция Альберта). Об этом в субботу сообщила Calgary Herald

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По ее данным, пострадавшие госпитализированы. Полицейский находится в стабильном состоянии, второй пострадавший - в тяжелом. В район ЧП стянуты значительные силы полиции.

О том, кто открыл стрельбу, пока не сообщается. Полиция никого не задержала. Очевидцы сообщили, что через торговый центр пробежал мужчина с мачете.

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