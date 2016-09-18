В США в ДТП с автобусом погибли четыре человека

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, 42 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS.
По его сведениям, автобус перевозил студентов колледжа из Южной Каролины. В качестве вероятной версии аварии рассматривается разрыв покрышки.
Информации о состоянии пострадавших не приводится.