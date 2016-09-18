Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Происшествия
18 сентября, 2:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, сентября. /ТАСС
42 человека получили ранения
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, 42 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS.

По его сведениям, автобус перевозил студентов колледжа из Южной Каролины. В качестве вероятной версии аварии рассматривается разрыв покрышки.

Информации о состоянии пострадавших не приводится.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: за местом нанесения удара в Сирии долгое время велось наблюдение
2
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
3
Чуркин: удар американской коалиции по сирийской армии мог быть провокацией
4
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
5
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
6
"Сапсан" сбил пенсионерку в Ленинградской области
7
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
Темы дня
Реклама