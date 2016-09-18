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На Манхэттене прогремел мощный взрыв

Происшествия
18 сентября, 4:01 дата обновления: 18 сентября, 5:25 UTC+3
СМИ сообщают, что в уличном мусорном баке было заложено взрывное устройство
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© EPA/JASON SZENES

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Взрыв прогремел в субботу вечером в центральном нью-йоркском районе Манхэттен. Об этом сообщили представители полиции мегаполиса.

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Подразделения правоохранительных органов "выехали по сигналу тревоги после сообщений о взрыве между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене", заявил представитель нью-йоркской полиции Питер Дональд. В домах, расположенных рядом с местом происшествия, проводится эвакуация.

По имеющимся данным, инцидент произошел на улице. Причины случившегося пока не ясны. Правоохранительные органы рекомендовали жителям города избегать опасный квартал.

Туда направлены машины скорой помощи и пожарные бригады, территория оцеплена.

Пожарное управление мегаполиса сообщает о 25 пострадавших."Подтверждаем ранение 25 гражданских лиц", - говорится в сообщении, размещенном в сети микроблогов Twitter. Угрозы их жизням нет, уточнили в управлении.

Данных о жертвах нет. Портал BNO News сообщает о не менее 26 пострадавших. Официально это информация не подтверждена.

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Взрыв мог произойти в результате детонации самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил телеканал СNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официально эта информация не подтверждена. Власти, между тем, исключили, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

СМИ ранее распространили фотографию мусорного бака, в котором, предположительно, произошел взрыв. Как отмечает СNN, устройство могло быть заложено в нем.

На фотографиях с места происшествия, выложенных в социальных сетях, видно, как в результате взрыва у нескольких автомобилей выбило стекла.

Ранее в субботу в соседнем с Нью-Йорком штате Нью- Джерси сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности, собранное из обрезков железной трубы и взрывчатки. Оно было помещено в мусорный бак рядом с местом, где должны были пробегать участники массового забега, и сработало примерно в 09:30 по местному времени (16:30 мск). Пострадавших при взрыве не было, материального ущерба ближайшим строениям также не нанесено.

 

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