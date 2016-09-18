На Манхэттене прогремел мощный взрыв

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Взрыв прогремел в субботу вечером в центральном нью-йоркском районе Манхэттен. Об этом сообщили представители полиции мегаполиса.

Подразделения правоохранительных органов "выехали по сигналу тревоги после сообщений о взрыве между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене", заявил представитель нью-йоркской полиции Питер Дональд. В домах, расположенных рядом с местом происшествия, проводится эвакуация.

По имеющимся данным, инцидент произошел на улице. Причины случившегося пока не ясны. Правоохранительные органы рекомендовали жителям города избегать опасный квартал.

Туда направлены машины скорой помощи и пожарные бригады, территория оцеплена.

Пожарное управление мегаполиса сообщает о 25 пострадавших."Подтверждаем ранение 25 гражданских лиц", - говорится в сообщении, размещенном в сети микроблогов Twitter. Угрозы их жизням нет, уточнили в управлении.

25 injuries to civilians confirmed at 133 W 23 St #Chelsea. None appear to be life-threatening at this time — FDNY (@FDNY) 18 сентября 2016 г.

Данных о жертвах нет. Портал BNO News сообщает о не менее 26 пострадавших. Официально это информация не подтверждена.

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Взрыв мог произойти в результате детонации самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил телеканал СNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официально эта информация не подтверждена. Власти, между тем, исключили, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

СМИ ранее распространили фотографию мусорного бака, в котором, предположительно, произошел взрыв. Как отмечает СNN, устройство могло быть заложено в нем.

На фотографиях с места происшествия, выложенных в социальных сетях, видно, как в результате взрыва у нескольких автомобилей выбило стекла.

Ранее в субботу в соседнем с Нью-Йорком штате Нью- Джерси сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности, собранное из обрезков железной трубы и взрывчатки. Оно было помещено в мусорный бак рядом с местом, где должны были пробегать участники массового забега, и сработало примерно в 09:30 по местному времени (16:30 мск). Пострадавших при взрыве не было, материального ущерба ближайшим строениям также не нанесено.

Manhattan U/D PHOTOS *Major Explosion* W 23 St & 7th Ave, #EMS Transporting 14 Patients att #BREAKING #NYC @FDNY pic.twitter.com/UEG4BTtpda — NYS Hock (@911fb) 18 сентября 2016 г.

New York Daily News Blast rips through Chelsea street: 'Everybody started running' New York… https://t.co/SvRnwwlEho pic.twitter.com/YdeHjYThPF — US Live News (@USLiveNews) 18 сентября 2016 г.

MORE video, pics from LOUD EXPLOSION in #Chelsea, Manhattan. https://t.co/qm30Tnkhbw pic.twitter.com/c67PRW3YYS — Right Scoop (@trscoop) 18 сентября 2016 г.

I have not idea of what just happened . A huge explosion next to my building in #Chelsea #nyc #manhattan #explosion pic.twitter.com/p71SJDR10Q — Danilo Gabrielli (@DaniloGabrielli) 18 сентября 2016 г.