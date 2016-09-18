CNN: взрыв в Нью-Йорке мог произойти из-за детонации самодельной бомбы

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Взрыв, прогремевший в субботу вечером в центральном нью- йоркском районе Манхэттен, мог произойти в результате детонации самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил телеканал СNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официально эта информация не подтверждена. Власти, между тем, исключили, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.
СМИ ранее распространили фотографию мусорного бака, в котором, предположительно, произошел взрыв. Как отмечает СNN, устройство могло быть заложено в нем.
Ранее в субботу в соседнем с Нью-Йорком штате Нью- Джерси сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности, собранное из обрезков железной трубы и взрывчатки. Оно было помещено в мусорный бак рядом с местом, где должны были пробегать участники массового забега, и сработало примерно в 09:30 по местному времени (16:30 мск). Пострадавших при взрыве не было, материального ущерба ближайшим строениям также не нанесено.