В США в результате нападения неизвестного с ножом погиб человек

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, шесть пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в американском штате Миннесота. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, инцидент произошел у торгового центра в городе Сент-Клауд.

Как отметил телеканал ABC, полиция задержала одного подозреваемого по подозрению в атаке.

Информации о состоянии тяжести пострадавших не приводится.