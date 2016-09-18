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В США в результате нападения неизвестного с ножом погиб человек

Происшествия
18 сентября, 5:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, сентября. /ТАСС
Шесть человек ранены
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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, шесть пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в американском штате Миннесота. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, инцидент произошел у торгового центра в городе Сент-Клауд.

Как отметил телеканал ABC, полиция задержала одного подозреваемого по подозрению в атаке.

Информации о состоянии тяжести пострадавших не приводится.

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