На востоке Непала перевернулся паром

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Переполненный паром перевернулся на реке Коси в районе Сунсари на востоке Непала, в результате чего до 20 человек пропали без вести, 37 человек спасены. Об этом сообщил глава районного управления полиции Пошарадж Покхарел.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел накануне в районе полудня, когда лодка перевернулась из-за двойного перегруза в сочетании с быстрым течением. "Два управлявших ею перевозчика приняли на борт плавсредства вместимостью не более 25 человек вдвое больше пассажиров и множество грузов, - заявил он. - Из-за противоречивых показаний свидетелей, пока нет точного числа пропавших, их может быть до 20 человек".

Сразу после поступления тревожного сигнала была развернута поисково-спасательная операция силами подразделений армии Непала, полиции и вооруженных полицейских сил. Им удалось оказать помощь 37 пассажирам, в том числе двоим детям.

Один из паромщиков, виновных в крушении, сбежал с места происшествия и объявлен в розыск, второй был задержан полицией. На допросе он сообщил, что пассажиров было всего 42 человека, однако эти показания расходятся со словами потерпевших. Спасательная операция продолжается, однако работу осложняет то, что пока нет возможности точно оценить число пропавших, поскольку они преимущественно были гражданами Шри-Ланки, и их родственники пока не обращались с запросами к властям Непала.