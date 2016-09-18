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СМИ: в Таиланде двухлетний россиянин госпитализирован после ожога медузы

Происшествия
18 сентября, 10:11 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 18, сентября. /ТАСС
Ребенок получил сильный ожог и потерял сознание во время купания
Материал из 1 страницы
© EPA/NIC BOTHMA

БАНГКОК, 18 сентября. /ТАСС/. Двухлетний россиянин госпитализирован на острове Самуи на юге Таиланда после ожога опасной для человека кубомедузы. Об этом сообщает телеканал ThaiPBS.

По его данным, ребенок получил сильный ожог и потерял сознание во время купания. На крики родителей к месту ЧП подоспели спасатели, оказавшие мальчику первую помощь.

Ребенок был доставлен в местную больницу. Сейчас его жизнь вне опасности, уточняет телеканал. Родители мальчика, как уточняется, также получили ожоги, но не опасные для жизни.

Кубомедузы или морские осы обитают в тропических и субтропических водах. Эти ядовитые существа часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании. В Таиланде кубомедуз можно встретить в южный провинциях Трат и Краби, у островов Ланта и Самуи. В прошлом году от ожога кубомедузы на острове Самуи скончалась 26-летняя туристка из Германии.

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