СМИ: в Таиланде двухлетний россиянин госпитализирован после ожога медузы

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БАНГКОК, 18 сентября. /ТАСС/. Двухлетний россиянин госпитализирован на острове Самуи на юге Таиланда после ожога опасной для человека кубомедузы. Об этом сообщает телеканал ThaiPBS.
По его данным, ребенок получил сильный ожог и потерял сознание во время купания. На крики родителей к месту ЧП подоспели спасатели, оказавшие мальчику первую помощь.
Ребенок был доставлен в местную больницу. Сейчас его жизнь вне опасности, уточняет телеканал. Родители мальчика, как уточняется, также получили ожоги, но не опасные для жизни.
Кубомедузы или морские осы обитают в тропических и субтропических водах. Эти ядовитые существа часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании. В Таиланде кубомедуз можно встретить в южный провинциях Трат и Краби, у островов Ланта и Самуи. В прошлом году от ожога кубомедузы на острове Самуи скончалась 26-летняя туристка из Германии.