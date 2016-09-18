МЧС предупредило об опасности образования смерчей на Черноморском побережье

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СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/.Экстренное предупреждение об опасности образования смерчей объявлено на Черноморском побережье Кубани, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 18 сентября над Черным морем в районе бухты Инал - поселок Магри Туапсинского района имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении МЧС.
Спасатели просят население не пользоваться личным автотранспортом в случае сильных дождей. По возможности следует исключить отдых на природе, особенно вблизи рек.
В ночь на воскресенье ливневые дожди стали причиной подтоплений территории железнодорожной станции Новороссийска, также пострадали нескольких домовладений. Движение поездов осуществляется в штатном режиме, эвакуация населения не потребовалась.