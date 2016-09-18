Авария на магистральном водопроводе произошла в Саратове

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САРАТОВ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Авария на магистральном водопроводе в Саратове привела к тому, что без воды остались 52 многоквартирных дома и 397 частных, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации города.
"На магистральном водоводе диаметром 1000 мм по адресу: Волжский район Саратова, Монахов пруд минувшей ночью произошла авария. Прекращена подача холодной воды в жилые дома поселка Саксагай Кировского района и микрорайонов номер 6, 7, 9 и 10. В зону отключения входят 52 жилых многоквартирных здания разной этажности и 397 домов частного сектора", - говорится в релизе ведомства.
Над устранением аварии, по сведениям пресс-службы мэрии, работают 14 специалистов водоканала, в распоряжении которых 14 единиц спецтехники. Организован подвоз питьевой и технической воды для населения. Предполагаемое время окончания работ - 17.00 18 сентября.