При взрыве в жилом доме в Испании погиб один человек, около 10 пострадали

МАДРИД, 18 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Один человек погиб, еще около 10 пострадали в результате взрыва в жилом доме в Испании. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, инцидент произошел примерно в 08:15 по местному времени (09:15 мск) в муниципалитете Премия-де-Мар (автономная область Каталония). Взрыв произошел в одной из квартир семиэтажного здания.

На месте происшествия работают пожарные бригады и спасатели. Причины взрыва пока не установлены.