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В городе Мальмё на юге Швеции за ночь сгорело 15 автомобилей

Происшествия
18 сентября, 12:21 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Злоумышленники подожгли также строящееся здание библиотеки
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СТОКГОЛЬМ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Не менее 15 машин сгорело минувшей ночью в городе Мальмё на юге Швеции. Утром полиция задержала одного из подозреваемых в совершении поджогов, сообщает электронная версия газеты Sydswenskan.

Пожары произошли в районах Севед и Русенгорд. В результаты сгорел, в том числе, спецтранспорт для инвалидов. Спасатели также были вынуждены эвакуировать многоквартирный дом: рядом с ним загорелся фургон с газовыми баллонами, и существовала угроза взрыва. Злоумышленники подожгли и строящееся здание библиотеки в районе Лимхамн.

При пожарах никто не пострадал. "Мы подозреваем поджоги, здесь не прослеживается естественных причин", - отметила представитель местной полиции Мари Кейсмар.

С начала лета в Мальмё в огне было уничтожено более 110 автомобилей.

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