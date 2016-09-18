В городе Мальмё на юге Швеции за ночь сгорело 15 автомобилей

СТОКГОЛЬМ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Не менее 15 машин сгорело минувшей ночью в городе Мальмё на юге Швеции. Утром полиция задержала одного из подозреваемых в совершении поджогов, сообщает электронная версия газеты Sydswenskan.

Пожары произошли в районах Севед и Русенгорд. В результаты сгорел, в том числе, спецтранспорт для инвалидов. Спасатели также были вынуждены эвакуировать многоквартирный дом: рядом с ним загорелся фургон с газовыми баллонами, и существовала угроза взрыва. Злоумышленники подожгли и строящееся здание библиотеки в районе Лимхамн.

При пожарах никто не пострадал. "Мы подозреваем поджоги, здесь не прослеживается естественных причин", - отметила представитель местной полиции Мари Кейсмар.

С начала лета в Мальмё в огне было уничтожено более 110 автомобилей.