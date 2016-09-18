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На юге Москвы в торговом центре обрушилась часть подвесного потолка

Происшествия
18 сентября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
К инциденту привел прорыв трубы с холодной водой
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Часть подвесного потолка обрушилась из-за прорыва трубы с холодной водой в торговом центре (ТЦ) "Южный" на юге Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"В ходе проведения опрессовки системы холодного водоснабжения в ТЦ "Южный" на Кировоградской улице произошел прорыв трубы, в результате чего на первом этаже обрушилась часть подвесного потолка. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его данным, ремонтники перекрыли подачу воды и устраняют аварию. Торговый центр работает в обычном режиме, эвакуация людей не потребовалась.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве факт обрушения части подвесного потолка в ТЦ подтвердили, не уточнив других подробностей. "На месте ЧП работают ремонтные бригады, угрозы несущим конструкциям здания нет. Помощь МЧС не требуется", - сказали в пресс-службе.

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