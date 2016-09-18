Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчатке

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на избирательном участке в центре Москвы мужчину, который сообщил об имеющемся у него взрывном устройстве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали указанного гражданина и доставили в отдел для разбирательства. Никаких взрывных устройств при нем не найдено. Избирательный участок работает в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Полиция проверила избирательный участок номер 10, расположенный в Армянском переулке, после сообщения об угрозе взрыва. По предварительным данным, неизвестный, находясь на избирательном участке, заявил полицейским, что у него имеется при себе взрывное устройство.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, никаких требований мужчина не выдвигал. У него изъят муляж бомбы. "У мужчины, который был задержан полицейскими в Армянском переулке, изъято подозрительное устройство, похожее на муляж взрывного устройства", - сказал собеседник агентства. Он также опроверг информацию ряда СМИ о том, что злоумышленников было двое.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил полицию за задержание провокатора на избирательном участке. Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

"Спасибо работникам полиции. На 10-м избирательном участке быстро и профессионально задержали провокатора, угрожавшего взрывом", - написал мэр.