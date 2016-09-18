Грузовик с 20 тоннами серной кислоты перевернулся в городе Бэйхай на юге Китая

ПЕКИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Грузовик с 20 тоннами концентрированной серной кислоты перевернулся в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай).

Как сообщил информационный портал Sina, воздействию химиката подвергся участок площадью около 3 квадратных километров.

По его данным, автоавария произошла в городе Бэйхай. Автоцистерна перевернулась из-за столкновения с легковым автомобилем.

К настоящему времени место происшествия оцеплено полицией. На месте также работают пожарные и экологи. Власти уже доставили в район ДТП несколько тонн извести для нейтрализации кислоты.

О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.