Один человек погиб, восемь пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Фура протаранила автобус в Нижегородской области. В результате ДТП 8 человек пострадали, один погиб. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону Игорь Михайлушкин.
ДТП произошло около 12:30 на 175 км автодороги "Нижний Новгород - Киров" (Краснобаковский район Нижегородской области). "По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Scania на повороте допустил выезд полуприцепа на полосу встречного движения, где прицеп столкнулся с туристическим автобусом. В результате в автобусе один человек погиб, за оказанием помощи обратились восемь человек", - сказал он.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, подробности выясняются.