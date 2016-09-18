Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один человек погиб, восемь пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области

Происшествия
18 сентября, 14:38 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, сентября. /ТАСС
По предварительной версии, водитель грузовика Scania на повороте допустил выезд полуприцепа на полосу встречного движения, где прицеп столкнулся с туристическим автобусом
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Фура протаранила автобус в Нижегородской области. В результате ДТП 8 человек пострадали, один погиб. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону Игорь Михайлушкин.

Смотрите также
Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

ДТП произошло около 12:30 на 175 км автодороги "Нижний Новгород - Киров" (Краснобаковский район Нижегородской области). "По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Scania на повороте допустил выезд полуприцепа на полосу встречного движения, где прицеп столкнулся с туристическим автобусом. В результате в автобусе один человек погиб, за оказанием помощи обратились восемь человек", - сказал он.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, подробности выясняются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Австралия признала участие своих ВВС в налете на сирийскую армию под Дэйр-эз-Зором
2
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
3
МИД РФ: удар коалиции по сирийским войскам граничит с потворствованием ИГ
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
6
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
7
Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчатке
Темы дня
Реклама