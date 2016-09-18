Один человек погиб, восемь пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Фура протаранила автобус в Нижегородской области. В результате ДТП 8 человек пострадали, один погиб. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону Игорь Михайлушкин.

ДТП произошло около 12:30 на 175 км автодороги "Нижний Новгород - Киров" (Краснобаковский район Нижегородской области). "По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Scania на повороте допустил выезд полуприцепа на полосу встречного движения, где прицеп столкнулся с туристическим автобусом. В результате в автобусе один человек погиб, за оказанием помощи обратились восемь человек", - сказал он.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, подробности выясняются.