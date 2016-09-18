Более 20 человек пострадали в крупном ДТП на севере Японии

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ТОКИО, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Крупное ДТП произошло в японском городе Кусиро (самая северная префектура Хоккайдо), где микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что в результате лобового столкновения транспортных средств пострадали по крайней мере 24 человека. Они уже доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.