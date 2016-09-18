СМИ: на севере Бангкока перевернулось судно, 13 человек погибли

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БАНГКОК, 18 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек в воскресенье погибли и десятки числятся пропавшими без вести после крушения речного парома неподалеку от города Аюттхая в центральной части Таиланда. Об этом сообщает местная полиция.
По ее данным, паром, перевозивший около 150 человек по реке Чаопрайя, ударился об опору моста и затонул примерно в 80 км от Бангкока. Среди погибших есть дети.
Сообщается, что речной паром был зафрахтован группой мусульманских паломников, возвращавшихся из Аюттхаи в Бангкок после религиозной церемонии.