В Крыму объявлено штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Республике Крым объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 25 метров в секунду. Уже зафиксированы отключения света, но на ход голосования это пока не повлияло, сообщил ТАСС помощник начальника ГУМЧС Владимир Иванов.
"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 18, а также в течение 19 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в тексте предупреждения, распространенного ведомством.
По словам Иванова, сегодня в течение дня срабатывала автоматика из-за сложных погодных условий: "ветер и грозы, но буквально в течение 15-20 минут все неполадки устранялись энергетиками". "Никоим образом на ходе голосования это не отразится", - сказал собеседник агентства.
Председатель республиканской избирательной комиссии Михаил Малышев рассказал журналистам, что из-за грозы уже произошло отключение центра города Судак, в Кировском районе, в Алуште, Старом Крыму.
"Все территориальные комиссии обеспечены бесперебойниками и опасности никакой нет. Что касается участковых комиссий, то еще светлое время суток: думаю, что отключения никак не повлияют на голосование и приход избирателей", - сказал Малышев. "В течение 40-50 минут есть надежда, что все будет исправлено и электроэнергия будет", - добавил он.
Выборы депутатов Госдумы проходят в Крыму и Севастополе впервые за сто лет. 18 сентября в 08:00 мск на полуострове открылись около 1,4 тыс. избирательных участков (1,2 тыс. - в Крыму и свыше 190 - в Севастополе). Всего в двух субъектах зарегистрировано порядка 1,76 млн избирателей.
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