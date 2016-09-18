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На вилле в Испании обнаружены четыре расчлененных тела

Происшествия
18 сентября, 17:21 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Отмечается, что в доме проживали бразильцы, которые снимали его в аренду. Полиция начала расследование произошедшего
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МАДРИД, 18 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданская гвардия Испании обнаружила на вилле в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча четыре расчлененных тела, в том числе двух детей. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, дом расположен в муниципалитете Пиос (провинция Гвадалахара), население которого составляет 3,5 тыс. человек. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела после того, как один из соседей пожаловался на неприятный запах в окрестностях виллы.

Отмечается, что в доме проживали бразильцы, которые снимали его в аренду. Полиция начала расследование произошедшего.

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