Источник: полиция проверяет жилой дом в Петербурге после сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция Петербурга проверяет жилой дом во Фрунзенском районе после анонимного сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.

"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в доме 22 по улице Бела Куны. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, здание оцеплено, на месте находятся машины полиции и скорой помощи.

В то же время источник в правоохранительных органов Сообщения о минировании жилого дома во Фрунзенском районе Петербурга поступали дважды в течение дня.

"Первый звонок поступил в 16:35 мск, второй в 17:15 мск. Неизвестный сообщил о заминировании разных корпусов одного и того же дома 22 по улице Белы Куна", - сказал собеседник агентства. По сообщениям жителей в соцсетях, здание оцеплено, на месте находятся машины полиции и "скорой помощи".