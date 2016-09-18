Источник: полиция проверяет жилой дом в Петербурге после сообщения о минировании

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция Петербурга проверяет жилой дом во Фрунзенском районе после анонимного сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.
"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в доме 22 по улице Бела Куны. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
По сообщениям очевидцев в соцсетях, здание оцеплено, на месте находятся машины полиции и скорой помощи.
В то же время источник в правоохранительных органов Сообщения о минировании жилого дома во Фрунзенском районе Петербурга поступали дважды в течение дня.
"Первый звонок поступил в 16:35 мск, второй в 17:15 мск. Неизвестный сообщил о заминировании разных корпусов одного и того же дома 22 по улице Белы Куна", - сказал собеседник агентства. По сообщениям жителей в соцсетях, здание оцеплено, на месте находятся машины полиции и "скорой помощи".